В США попросили пересмотреть санкции против фирмы-эксперта по Керченскому мосту

Некоммерческая организация «Американская торговая палата в России» просит правительство США дать разъяснения по поводу санкций, введенных в отношении российской госкомпании «Главгосэкспертиза России», пишет «Коммерсантъ».

«Главгосэкспертиза» проводила госэкспертизу по Керченскому мосту. Санкции, указывают в торговой палате, мешают реализации американский проектов в России (в том числе нефтегазовых).

В торговой палате просят разъяснить, распространяются ли ограничения только на проекты в Крыму или на территорию всей России.

«Главгосэкспертиза» оказалась в санкционном списке США 1 сентября.

Эта организация проводит экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на федеральном уровне.