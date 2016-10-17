17 октября 2016, 09:37
В США попросили пересмотреть санкции против фирмы-эксперта по Керченскому мосту
Некоммерческая организация «Американская торговая палата в России» просит правительство США дать разъяснения по поводу санкций, введенных в отношении российской госкомпании «Главгосэкспертиза России», пишет «Коммерсантъ».
«Главгосэкспертиза» проводила госэкспертизу по Керченскому мосту. Санкции, указывают в торговой палате, мешают реализации американский проектов в России (в том числе нефтегазовых).
В торговой палате просят разъяснить, распространяются ли ограничения только на проекты в Крыму или на территорию всей России.
«Главгосэкспертиза» оказалась в санкционном списке США 1 сентября.
Эта организация проводит экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий на федеральном уровне.
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