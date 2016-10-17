Суд конфисковал «Гелендваген» сына вице-президента «Лукойла»

Гагаринский районный суд Москвы конфисковал в пользу государства автомобиль «Мерседес Гелендваген» Руслана Шамсуарова — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. Об этом сообщает «Интерфакс».

На этой машине в мае Шамсуаров-младший с друзьями устроили гонки с полицией. Происходящее транслировалось молодыми людьми в Periscope. Комментарии участников гонки изобиловали матом и уничижительными эпитетами в адрес полицейских.

Руслан Шамсуаров за оскорбление сотрудников полиции был сегодня приговорен к исправительным работам на 300 часов. Его друг Виктор Усков — к такому же наказанию и штрафу в 20 тысяч рублей.