17 октября 2016, 16:29
Суд конфисковал «Гелендваген» сына вице-президента «Лукойла»
Гагаринский районный суд Москвы конфисковал в пользу государства автомобиль «Мерседес Гелендваген» Руслана Шамсуарова — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова. Об этом сообщает «Интерфакс».
На этой машине в мае Шамсуаров-младший с друзьями устроили гонки с полицией. Происходящее транслировалось молодыми людьми в Periscope. Комментарии участников гонки изобиловали матом и уничижительными эпитетами в адрес полицейских.
Руслан Шамсуаров за оскорбление сотрудников полиции был сегодня приговорен к исправительным работам на 300 часов. Его друг Виктор Усков — к такому же наказанию и штрафу в 20 тысяч рублей.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое