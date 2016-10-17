Литовский суд решил допросить Горбачева по делу о столкновениях 1991 года

Вильнюсский окружной суд решил допросить в качестве свидетеля бывшего президента СССР Михаила Горбачева по делу о столкновениях военных с демонстрантами 13 января 1991 года. Об этом пишет Baltnews со ссылкой на пресс-службу суда.

13 января при штурме телевизионной башни в Вильнюсе советскими военными погибли 14 человек, еще 140 получили ранения.

Контроль над телевышкой и другими важными объектами литовской столицы был обеспечен после того, как 10 января Горбачев потребовал восстановления действия Конституции СССР в Литве.

Сам он впоследствии заявлял, что не знал о действиях Вооруженных сил СССР.

Вызвать политика на допрос просил Робертас Повилайтис — сын погибшего в январе 1991 года активиста Аполинараса Повилайтиса.