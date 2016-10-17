Суд признал вину участников гонки на «Гелендвагене»

Гагаринский районный суд Москвы вынес решение в отношении участников гонки на «Гелендвагене» с участием полиции. Фигуранты дела признаны виновными в оскорблении полицейских. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Шамсуаров, Маджидов, Усков признаны виновными в оскорблении представителя власти ст. 318 УК РФ», — заявила судья.

Подсудимым также вменяется еще одна статья - о насилии в отношении представителя власти, но на данный момент судья не установила виновность по данному эпизоду.

Руслан Шамсуаров и Виктор Усков своей вины не признали, Абдувахоб Маджидов признал частично. Он заявил, что позволил себе оскорбления в адрес полицейских, но не угрожал им.

Гособвинение просит признать подсудимых виновными в угрозе применения насилия в отношении представителя власти и оскорблении представителя власти и приговорить их к реальным срокам лишения свободы. Шамсуаров и Маджидов должны быть приговорены к 2 годам и одному месяцу колонии общего режима, Усков — к 2 годам и 7 месяцам лишения свободы.

Напомним, 22 мая 2016 года Шамсуаров, Усков и Маджидов на автомобиле Mercedes-Benz (Gelandewagen) грубо нарушили правила дорожного движения на Ленинском проспекте в Москве, проигнорировав требования сотрудников ДПС об остановке.

Они вели трансляцию происходящего в интернете, сопровождая свои действия оскорбительными высказываниями в адрес сотрудников полиции.