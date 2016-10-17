Рекордное атмосферное давление зафиксировано в Москве

Атмосферное давление в Москве в понедельник 17 октября достигло рекордного для этих чисел месяца показателя — 765 мм рт. ст. Об этом сообщают «Метеоновости».

Такие данные были зафиксированы на станции ВДНХ. Отмечается, что такого высокого атмосферного давления в октябре не наблюдалось с 1987 года.

«Для жителей столицы, особенно пожилых, это стало испытанием: второй день подряд они испытывают "погодный дискомфорт". В понедельник он усиливается еще и возмущенным магнитным полем», — говорится в сообщении.

В марте 2015 года в столице было зафиксировано рекордно высокое значение атмосферного давления в 774 мм ртутного столба.