В Австрии решили снести дом Гитлера

МВД Австрии приняло решение снести дом в городке Браунау-на-Инне, в котором родился Адольф Гитлер. Об этом министр внутренних дел Вольфганг Соботка сообщил изданию Die Presse.

Несколькими днями ранее, заявил Соботка, специальная комиссия пришла к выводу, что дом XVII века «не представляет ценности как памятник», и рекомендовала снести его, чтобы не привлекать неонацистов.

18 октября министр намерен инициировать вопрос о сносе дома в парламенте страны.

Для изъятия дома у собственников летом этого года потребовалось принять специальный закон.