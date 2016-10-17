Президент Филиппин «наплевал» на права человека

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что ему «наплевать на права человека», когда речь идет о борьбе с наркотиками в его стране. Об этом пишет Al Jazeera.

«У нас три миллиона наркоманов, и это число растет. Так что, если мы не решим эту проблему, то следующее поколение будет иметь серьезную проблему... Если вы уничтожите наших маленьких детей, я вас убью... Нет ничего плохого в попытке пытается сохранить интерес следующего поколения», — высказался Дутерте.

При этом смерть 3,5 тысяч филиппинцев президент назвал «побочным ущербом». Он отметил, что убийства детей, также подозреваемых в распространении наркотиков, неприемлемы, и они будут расследованы.

Ранее сообщалось, что для убийств наркоторговцев в Филиппинах были созданы 10 секретных отрядов спецназа. Они действуют преимущественно ночью, без разрешения суда.