Иммигранты подняли рождаемость в Германии до 30-летнего максимума

Рождаемость в Германии за 2015 год достигла максимума за последние 33 года. Произошло это, в основном, за счет детей, родившихся в семьях иммигрантов. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на Федеральное статистическое агентство страны.

Ведомство подсчитало, что коэффициент рождаемости в 2015 году составил 1,5 ребенка на одну женщину, годом ранее этот показатель составлял 1,47. Это самое высокое значение с 1982 года, когда показатель составлял 1,51.

Однако демографы утверждают, что необходимым минимумом для воспроизводства населения является коэффициент 2.

Издание отмечает, что Германия занимает второе место после Японии в списке самых пожилых страны мира. Возраст 28% населения ФРГ перевалил за 60-летний порог.