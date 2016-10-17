Ассанжа лишили интернета

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж лишился доступа в интернет. Об этом говорится в твиттере ресурса.

Сообщается, что «подключение к интернету Джулиана Ассанжа было намеренно прервано со стороны государства». Какого — не уточняется.

С 2012 года Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Основатель ресурса, разоблачившего тотальный шпионаж спецслужб США, опасается своей выдачи американским властям. При этом официальные претензии к активисту имеют шведские правоохранительные органы. В этой стране Ассанж обвиняется в изнасилованиях.

Шведская прокуратура хотела допросить Ассанжа в посольстве 17 октября.