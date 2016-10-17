СМИ сообщили о предложении Японии по совместному управлению Курилами

О намерении японских властей предложить России совместное управление Курилами пишет Nikkei со ссылкой на японские и российские правительственные источники.

Издание сообщает, что для реализации предложенного японским премьер-министром плана потребуются годы. Япония хочет установит совместно управление на Кунашире и Итурупе, с условием передачи ей Хабомаи и Шикотана.

Издание отмечает, что совместное управление ускорило бы заключение мирного договора между странами и поможет найти компромисс. Газета сообщает, что определить, какие именно острова будут переданы Японии, планируется позже.