СМИ узнали о возможном назначении Карелина на пост президента ОКР

Депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин может возглавить Олимпийский комитет России (ОКР), сообщает RT со ссылкой на собственные источники.

«Могу сказать, что Карелин — это человек, досконально изучивший проблемы российского спорта, он бы мог стать неплохим президентом ОКР. Более авторитетного, думающего и знающего человека найти сложно. Но почему все решили, что Жуков собирается куда-то уходить? Кроме слов Путина, больше ничего не было», — заявил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

5 октября стало известно, что на первом пленарном заседании Госдума седьмого созыва Александр Жуков был назначен первым вице-спикером от партии «Единая Россия».

Президент РФ Владимир Путин одобрил желание Жукова сосредоточиться на парламентской деятельности, заявив, что «это большая должность и большая работа». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин с «пониманием» отнесся к этому желанию.

11 октября СМИ сообщили, что пост президента ОКР займет двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева.