Основатель «Луркморья» попросил фанатов поддержать проект деньгами

Создатель интернет-энциклопедии «Луркморье» Дмитрий Хомак объявил старт кампании по сбору средств на поддержку проекта.

«Я по уши в долгах. Я держал Лурк на собственные деньги последние два года, без рекламы и без внешней поддержки. Я вынужден обратиться за поддержкой к широкой аудитории», — заявил Хомак. По его словам, поддержание ресурса стоило около 300 евро в месяц.

Поддержать проект можно не только с помощью стандартных сервисов «Яндекс.Деньги» и PayPal, но и с помощью биткоина.