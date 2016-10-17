Япония опровергла предложение по совместному управлению Курилами

Япония не обсуждала с Россией совместное управление спорными Курильскими островами, сообщил официальный представитель японского МИДа, передает Reuters.

Ранее сегодня о намерении японских властей предложить Москве совместное управление Курилами сообщила деловая газета Nikkei. Издание ссылалось на японские и российские правительственные источники. Якобы такое предложение должно было прозвучать на встрече глав государств 15 декабря.

«Никаких изменений в фундаментальной позиции не произошло: Япония должна подписать мирный договор с Россией путем разрешения вопроса о принадлежности этих четырех северных островов», — заявил агентству представитель МИД Японии.