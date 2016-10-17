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17 октября 2016, 13:49
«Лукойл» Москва ПДД суды

Сын вице-президента «Лукойла» приговорен к обязательным работам

Руслан Шамсуаров
Руслан Шамсуаров
фото: скриншот с YouTube

Гагаринский районный суд Москвы приговорил Руслана Шамсуарова — сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова — к обязательным работам после гонок на «Гелендвагене» с полицией. Об этом сообщает РИА Новости.

Автомобиль Шамсуарова изъят в пользу государства.

При этом суд оправдал Шамсуарова по статье об угрозе применения насилия в отношении представителей власти, но признал Шамсуарова, а также его друзей Виктора Ускова и Абдувахоба Маджидова виновными в оскорблении полицейских, пытавшихся остановить внедорожник, нарушающий правила.

Гонки произошли 22 мая в Москве. Фигуранты дела на внедорожнике Mercedes-Benz Gelandewagen двигались по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, нарушая правила. Происходящее Шамсуаров транслировал в Periscope.

Когда сотрудники ДПС приказали им остановиться, молодые люди не отреагировали, а затем попытались оторваться от полицейских.

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