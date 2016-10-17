Охраной границ России займется морской робот

В России создан морской разведывательный робот, предназначенный для мониторинга государственных границ и прибрежных зон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонной промышленности.

«Для мониторинга государственных границ и прибрежных зон создан роботизированный комплекс морского базирования, который может работать несколько суток на удалении более 100 километров от берега», — отметил собеседник агентства.

Он также рассказал, что робот может самостоятельно следовать по заранее заданному маршруту, а также выходить на связь с кораблями, подводными лодками и береговыми постами.

«Комплекс оснащен передовыми средствами связи и радиолокации и может сам отслеживать цели и передавать о них всю информацию», — подчеркнул источник агентства.

Дополнительные характеристики роботизированного комплекса пока не уточняются.