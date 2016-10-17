Главу УСБ СК перевели в психиатрическое отделение «Бутырки»

Начальник управления собственной безопасности Следственного комитета Михаил Максименко по требованию правозащитников переведен из СИЗО «Лефортово» в психиатрическое отделение Бутырской тюрьмы. Об этом пишет «МК» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию Москвы.

Со слов Максименко, ему подмешивают в еду психотропные препараты. Сегодня его осмотрела медкомиссия и решила госпитализировать в бутырскую тюремную больницу для обследования.

Масименко подозревается в получении взятки от криминального авторитета Шакро Молодого. Его и других высокопоставленных сотрудников СК суд арестовал 19 июля.

По данным источника РИА Новости, одной из причин задержания Максименко стала пропажа ряда материалов по делу о создании Шакро Молодым банды, связанных с захватом столичных зданий, в том числе казино.