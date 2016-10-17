В Магнитогорске на улицах появились конверты с деньгами

В Магнитогорске в минувшую пятницу жители города нашли несколько бумажных конвертиков, внутри которых оказались купюры по 50, 100, 500 и 1000 рублей. Об этом сообщил портал Verstov.info со ссылкой на своих читателей.

При этом комментарии, которые приводило СМИ, выглядели неправдоподобно.

«Мы с пацанами нашли 12 000 рублей! И это не предел! <…> Причем заметили: там, где мы подняли конверт, через час снова появлялись! Походу кто-то в городе ездит на машине и разбрасывает эти деньги. Мы поехали еще собирать», — говорилось в одном из них.

В другой статье издание опубликовало интервью некоего Артема, который заявил, что это он разбрасывал деньги.

Меценат заявил, что планирует потратить на акцию 50 миллионов рублей.

«Еще 700 тысяч рублей у меня ушло на изготовление конвертиков и раскладывание в них денег», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что эти деньги достались ему «слишком легко, чтобы ими дорожить».