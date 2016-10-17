На парламентских выборах в Черногории победила правящая партия

Лидер правящей Демократической партии социалистов (ДПС) и действующий премьер-министр Черногории Мило Джуканович сообщил о победе своей партии на парламентских выборах в стране. Об этом пишет ТАСС.

«Мы защитили свою страну и право управлять своим будущим. Сразу после официального объявления результатов мы приступим к переговорам с партнерами о формировании правительственной коалиции. С нашими мандатами и мандатами наших традиционных партнеров нет сомнения, что коалиция за европейское будущее Черногории будет иметь в парламенте не менее 42 мандатов», — заявил Джуканович.

Демократическая партия социалистов получила 41,1% голосов избирателей и 35 мандатов в парламенте. Оппозиционный Демократический фронт набрал 20,6% голосов и получил 18 мандатов, умеренно оппозиционная партия «Ключ» — 10,7% и девять мест в парламенте. Явка избирателей составила 73,2%.