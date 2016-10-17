Минкультуры назвало условие сноса памятника князю Владимиру

Если экспертное сообщество сумеет доказать, что монумент князю Владимиру на Боровицкой площади в Москве не вписывается в городское пространство, памятник может быть демонтирован, заверил «Газету.Ru» глава департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры РФ Владимир Цветнов.

По его словам, в данном случае может сыграть роль мнение не только российских, но и «международных» экспертов. Цветнов пояснил, что Минкультуры ждет от них доказательств «не на словах, а через видовое раскрытие или ландшафтный анализ».

Если эти аргументы окажутся достаточными для того, чтобы ведомство признало совершенную им ошибку, будет принято решение ее исправить — «демонтажем памятника, и с помощью какого-то другого проектного решения, например, изменения других элементов».

Цветнов напомнил, что в следующем году или через год эксперты ЮНЕСКО смогут оценить внешний вид памятника князю Владимиру «не на картинке, а на натуре», поскольку они «перед одной из сессий все же должны приехать и все проверить».

Они уже дали Минкульту несколько рекомендаций относительно установки монумента — в частности, порекомендовали разрешить археологам предварительное проведение раскопок на Боровицком холме, уменьшить высоту скульптуры до 16 метров, переместить барельефы с пьедестала на отдельно стоящие стенки, а также модернизировать автостоянку вдоль Александровского сада, чтобы она стала пригодной для прохода пешеходов.

Открытие памятника должно состояться в День народного единства, 4 ноября. Однако пешеходы получат доступ к нему позже — когда завершатся работы по благоустройству территории, прилегающей к Кремлю.