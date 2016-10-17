В ДНР установили заказчика убийства ополченца Моторолы

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что власти республики установили заказчика убийства ополченца Арсения Павлова, известного под позывным Моторола. В настоящее время они ищут заказчика, сообщает НТВ,

«На сегодняшний момент проводятся следственные мероприятия, которые позволят нам выяснить не только того, кто заказал, мы уже, кстати, об этом знаем, а кто исполнил это убийство. Никакой пощады вам не будет, поверьте», — заявил Захарченко, не назвав имя предполагаемого заказчика.

16 октября СМИ сообщили, что Павлов погиб результате взрыва в лифте жилого дома в Донецке. В качестве взрывчатки был использован пластид, детонатор прикрепили к тросу лифта. Ополченец находился в эпицентре взрыва и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал убийство офицера террористическим актом.

«Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Теперь ждите», — сказал Захарченко.

О гибели Павлова СМИ сообщали и ранее. 21 февраля 2015 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала о его смерти. Глава СБУ Василий Вовк заявлял, что он убит своими же. Незадолго до предполагаемой гибели Арсений Павлов был внесен в санкционный список Европейского союза./p>

Уроженец Коми Арсений Павлов был награжден георгиевским крестом ДНР, орденом «За воинскую доблесть» первой степени, а также удостоен звания Героя ДНР.