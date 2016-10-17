В интернете появилось видео с места убийства Моторолы

Агентство Ruptly TV опубликовало видео с места убийства ополченца ДНР Арсения Павлова, известного под позывным Моторола.

16 октября сообщалось, что Павлов погиб результате взрыва в лифте своего дома в Донецке. Взрывное устройство было прикреплено к конструкции лифта. По предварительным данным, бомбу привели в действие дистанционно.

Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, властями установлен заказчик убийства. В настоящее время ведутся его поиски и поиски исполнителей.

«Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну. Теперь ждите», — подчеркнул Захарченко.