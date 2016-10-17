В ДНР объявили трехдневный траур по Мотороле

Пресс-служба аппарата главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко сообщила об объявлении трехдневного траура в связи со смертью одного из лидера ополчения Арсения Павлова, известного как Моторола.

«Указом главы Донецкой народной республики (. . .) объявлен трехдневный траур (с 17 по 19 октября), в связи с гибелью героя ДНР, полковника Арсения Павлова», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Как сообщалось ранее, Павлов погиб результате взрыва в лифте своего дома в Донецке. Ополченец получил травмы, несовместимые с жизнью. Взрывное устройство было прикреплено к конструкции лифта. По предварительным данным, бомбу привели в действие дистанционно.

Глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко заявил, что властями уже установлен заказчик убийства, и в настоящее время ведутся его поиски, а также поиски исполнителей.

Позднее в интернете появилось видео с места гибели Моторолы.