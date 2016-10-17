Арбитраж отказал Навальному в отмене системы «Платон»

Арбитражный суд Московского округа отклонил апелляцию основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и юриста фонда Ивана Жданова, которые требовали признать недействительным концессионное соглашение между оператором системы «Платон» и Росавтодором. Об этом сообщает РИА Новости.

По соглашению от 29 сентября 2014 года, с фур оператором системы «Платон» взимается плата за каждый километр проезда по федеральным дорогам. Истцы настаивали, что соглашение ничтожно, так как было заключено без проведения конкурса.

Система «Платон» работает с 15 ноября 2015 года. Несмотря на протесты дальнобойщиков, правительство решило ее развивать.

Оператором системы является компания «РТ-Инвест транспортные системы», которая контролируется бизнесменом Игорем Ротенбергом. За взимание платы с дальнобойщиков фирма получает из федерального бюджета около 10,6 млрд рублей в год, что составляет до половины от собранных средств.