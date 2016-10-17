В ЕС опровергли обсуждение санкций против РФ из-за Сирии

Ни одна из стран ЕС не предлагала ввести новые санкции в отношении России в связи с участием российской армии в конфликте в Сирии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, сообщает «Интерфакс».

«Государства — члены ЕС не предлагали этого. Я видела много об этом в прессе, но не на наших встречах», — сообщила она перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

Ранее The Financial Times сообщала со ссылкой на источник, что сегодня министры иностранных дел стран ЕС обсудят возможность новых санкций против России из-за ситуации в Сирии.

По данным издания, Франция, Великобритания и Германия обсуждают возможность включения в санкционный список до 12 граждан РФ перед саммитом Европейского союза, который пройдет в Брюсселе 20-21 октября.