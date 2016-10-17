40% опрошенных американцев ждут от выборов подтасовки в пользу Клинтон

Свыше 40% опрошенных жителей США ожидают фальсификаций результатов президентских выборов в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, сообщает издание Politico.

По его данным, такие результаты опроса свидетельствуют об успехе кампании кандидата-республиканца Дональда Трампа по убеждению общественности в готовящихся нарушениях на избирательных участках и наличии сговора журналистов в пользу его соперницы.

Эти обвинения кандидата-миллиардера раскритиковал спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан.

По его словам, слова Трампа противоречат самой идее американской демократии, которая зиждется на доверии — в том числе к результатам голосования. Райан заявил, что уверен в честном исходе народного волеизъявления.