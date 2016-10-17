Порошенко одобрил расширение санкций против России

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 16 сентября о продлении и расширении санкций в отношении России. Об этом говорится на сайте главы украинского государства.

16 сентября СНБО поддержал решение правительства Украины о расширении ограничительных мер в отношении России.

31 августа украинский кабмин дополнительно включил в санкционный список 259 физических и 46 юридических лиц. Сам список тогда обнародован не был.