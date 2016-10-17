Памятник палеолитического искусства обнаружен на севере Испании

В пещере Арминче (), возле небольшого баскского города Лекейтио, обнаружены настенные рисунки времен палеолита. Находку уже успели назвать «наиболее захватывающей в Испании».

На пятнадцатиметровом отрезке стены пещеры вырезано около 50 рисунков. Все они изображают животных: коз, зубров, лошадей. Также среди них есть два изображения львов, которые впервые обнаружены в пещерах Страны Басков. Некоторые изображения очень крупные, достигают полутора метров в длину. Есть также фигуры, состоящие из полукругов и линий. Исследователи отмечают их подобие рисункам, которые встречаются в некоторых пещерах на юге Франции.

Фото: Diputacion General de Bizkaia

Местные жители давно знали о существовании пещеры, но древние рисунки оставались неизвестными, так как никто не решался зайти в нее так далеко. Чтобы добраться до места, где находятся работы древних художников, надо углубиться в пещеру на 50 метров. Обследовавшие пещеру специалисты сделали открытие еще в мае, но официально объявлено об обнаружении рисунков было только теперь. По словам ученых, возраст изображений составляет от 12000 до 14500 лет.

Пещеры в горах на севере Испании давно известны большим количеством найденных там произведений наскальной живописи. В Астурии, Кантабрии и Страны Басков уже открыты десятки пещер с рисунками эпохи палеолита. Наиболее известных пещеры Кантабрии, восемнадцать из них, в том числе знаменитая пещера Альтамира, признаны ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия.