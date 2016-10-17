Рентгеновские лучи открывают секреты античных мастеров

Специалисты из Центра искусств имени Айрис и Джеральда Канторов (Cantor Arts Center) Стэнфордского университета и Стэнфордского синхротронного источника излучения (Stanford Synchrotron Radiation Lightsource) применили рентгенофлуоресцентный анализ для изучения античной керамики.

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Исследование провел студент Кевин Чоу (Kevin Chow) под руководством профессора истории искусств Джоди Максмин (Jody Maxmin). Объектом их внимания стал сосуд для масла (лекиф) из древних Афин, изготовленного в 500 – 480 годах до нашей эры. Подобные сосуды сотнями ежегодно делали для праздника богини Афины. Метод рентгенофлуоресцентного анализа позволяет определять химический состав образца по спектру излучения, вызванного при попадании на него рентгеновских лучей. Ранее мы уже рассказывали о применении такого метода для исследования кинжала из гробницы Тутанхамона.

В результате ученые получили карту распределения химических элементов в слоях краски на сосуде, что позволило установить, какие краски использовали древние мастера. На карте есть следы кальция, который содержался в белом пигменте. Черные изображения содержат калий и железо. Интересно, что исследование показало отсутствие цинка, соединения которого, как считалось раньше, играли ключевую роль в получение черного цвета во время обжига. Предположительно, сосуд расписывали дважды, второй раз нанося белый краситель.