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17 октября 2016, 13:48
археология Ирландия

Ирландский барсук раскопал древнее захоронение

Барсук
Барсук
Kentish Plumber/Flickr

В ирландском парке Каван Буррен, находящемся рядом с границей с Северной Ирландией, копавший нору барсук извлек из земли фрагменты древнего захоронения. По мнению ученых, им не меньше 4500 лет.

Плато Буррен, где расположен парк, знаменито многочисленными доисторическими памятниками, немало древних мегалитических гробниц, каменных жилищ и произведений наскальной живописи находится и в самом парке. Возле одной из разрушенных древних гробниц историк Шеймас О’Хултахан (Séamus Ó hUltacháin), а также археологи Сэм Мур (Sam Moore), Вики Каммингс (Vicki Cummings) и Колин Ричардс (Colin Richards) наткнулись на груды земли, выброшенной на поверхность копавшим нору барсуком. Среди почвы оказались 14 фрагментов сожженных человеческих костей и частицы древесного угля.

 
Фото: Rodney Edwards

Как говорят исследователи, кремированные останки были захоронены рядом с каменной гробницей. Некоторые из найденных фрагментов размером не более ногтя. Самый крупный из них – часть бедренной кости – был доставлен в Королевский университет в Белфасте, где специалисты провели радиоуглеродное датирование. Как они установили, останки были погребены примерно в 2438 – 2200 годах до н. э. По словам Шеймаса О’Хултахана, это делает кости древнейшей находкой в регионе.

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