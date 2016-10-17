Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
17 октября 2016, понедельник, 10:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
17 октября 2016, 10:29
Марс планетология

Mars Express обнаружил на Марсе погребенные ледники

Карта высот региона Colles Nili
Карта высот региона Colles Nili
ESA/DLR/FU Berlin

Благодаря новым снимкам, сделанным космическим аппаратом Mars Express, ученые разглядели на Марсе скрытые ледники.

Они расположены в северном полушарии планеты, в холмистом регионе Colles Nili, между регионом Terra Sabaea и южной границей равнины Утопии. Возвышенности в этом регионе достигают нескольких километров высоты и окружены древними ледниками. Теперь же на снимках астрономы сумели увидеть ряд блоков с нечеткими очертаниями вдоль границы региона, которые, по предположению ученых, представляют собой засыпанные массивы льда.

Ученые указывают на ряд особенностей поверхности, свидетельствующих о погребенном льде и эрозии горных пород, например, слоистые отложения, гребни и впадины. Предполагается, что лед, поверх которого расположены фрагменты подвергшихся эрозии горных пород, остался от массивного ледника, существовавшего несколько сотен миллионов лет назад. Лед сохранился благодаря осадочным породам, поступившим с плато, которое подверглось действию воды и ветра. Внесла свой вклад и пыль, возникшая вследствие вулканической активности.

Это уже не первый случай обнаружения погребенных ледников на Марсе. Еще в 2008 году георадар аппарата Mars Reconnaissance Orbiter нашел подобный объект в рекордно низких широтах планеты. Под каменными осыпями находился ледник толщиной в сотни метров и площадью в тысячи квадратных километров. Эта и нынешняя находки заставляют подозревать, что в истории Марса были эпохи, аналогичные «ледниковым периодам» на Земле.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.