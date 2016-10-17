Mars Express обнаружил на Марсе погребенные ледники

Благодаря новым снимкам, сделанным космическим аппаратом Mars Express, ученые разглядели на Марсе скрытые ледники.

Они расположены в северном полушарии планеты, в холмистом регионе Colles Nili, между регионом Terra Sabaea и южной границей равнины Утопии. Возвышенности в этом регионе достигают нескольких километров высоты и окружены древними ледниками. Теперь же на снимках астрономы сумели увидеть ряд блоков с нечеткими очертаниями вдоль границы региона, которые, по предположению ученых, представляют собой засыпанные массивы льда.

Ученые указывают на ряд особенностей поверхности, свидетельствующих о погребенном льде и эрозии горных пород, например, слоистые отложения, гребни и впадины. Предполагается, что лед, поверх которого расположены фрагменты подвергшихся эрозии горных пород, остался от массивного ледника, существовавшего несколько сотен миллионов лет назад. Лед сохранился благодаря осадочным породам, поступившим с плато, которое подверглось действию воды и ветра. Внесла свой вклад и пыль, возникшая вследствие вулканической активности.

Это уже не первый случай обнаружения погребенных ледников на Марсе. Еще в 2008 году георадар аппарата Mars Reconnaissance Orbiter нашел подобный объект в рекордно низких широтах планеты. Под каменными осыпями находился ледник толщиной в сотни метров и площадью в тысячи квадратных километров. Эта и нынешняя находки заставляют подозревать, что в истории Марса были эпохи, аналогичные «ледниковым периодам» на Земле.