В Крыму предложили увековечить Путина в образе капитана корабля

Общественная организация «Конгресс русских общин Крыма» начала сбор средств на установку монумента президенту России Владимиру Путину. Об этом на пресс-конференции в Симферополе депутат Госсовета республики Сергей Шувайников, передает «Крыминформ».

По словам депутата, Путин предстанет в образе капитана корабля, который привел Крым «в родную гавань после долгого плавания».

На возведение монумента понадобится около 10 миллионов рублей. Уже поступили 50 тысяч.

Скульптурная композиция будет представлять собой постамент, на котором стоит капитан Путин, держащий штурвал корабля. На постаменте предлагается выбить слова президента: «После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!».

Открытие монумента планируется провести до президентских выборов 2018 года.

«Если нет, то значит после выборов, но памятник все равно будет. Крымчане очень уважают президента и хотели бы приводить своих детей и внуков к памятнику в образе президента, который защитил крымчан от войны и междоусобиц», — заявил Шувайников.