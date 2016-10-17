В программе для скачивания торрентов нашли фото юного Путина

Сотрудники компании-разработчика антивирусного программного обеспечения Avast, исследуя бинарный код популярного торрент-клиента uTorrent, обнаружили там ссылку на фотографию молодого президента РФ Владимира Путина, пишет «Газета.Ru».

Ссылка ведет на официальный сайт российского лидера, где в биографическом разделе размещен соответствующий фотоснимок.

Файл под именем putin.exe загружается и выполняется в соответствии с функциями интерфейса API, включенного в бинарный код. При этом, как отметили специалисты Avast, он не является вредоносным.

В компании решили, что эта ссылка — своего рода сюрприз для желающих изучить не только содержимое файла, но и более глубокий уровень кода.