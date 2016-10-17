В Подмосковье в подъезде поймали метрового питона

Спасатели МЧС выловили питона в подъезде жилого дома в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте областной противопожарно-спасательной службы.

Спасателей вызвали вечером в пятницу 14 октября. Жительница дома сообщила, что в подъезде находится большая змея. Сотрудники МЧС обнаружили метрового питона, который обвил трубу отопления.

«С помощью швабры спасатели прижали голову змеи к полу, быстро размотали пятнистый клубок, накрыли ведром и вынесли рептилию на улицу», — говорится в сообщении.

После этого питона доставили в ветлечебницу, там он будет дожидаться своего хозяина.