17 октября 2016, 16:13
В Подмосковье в подъезде поймали метрового питона
Спасатели МЧС выловили питона в подъезде жилого дома в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте областной противопожарно-спасательной службы.
Спасателей вызвали вечером в пятницу 14 октября. Жительница дома сообщила, что в подъезде находится большая змея. Сотрудники МЧС обнаружили метрового питона, который обвил трубу отопления.
«С помощью швабры спасатели прижали голову змеи к полу, быстро размотали пятнистый клубок, накрыли ведром и вынесли рептилию на улицу», — говорится в сообщении.
После этого питона доставили в ветлечебницу, там он будет дожидаться своего хозяина.
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