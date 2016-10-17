Минтруд пообещал восстановление доходов россиян к концу 2018 года

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что через два года уровень реальных доходов населения восстановится. Об этом он сообщил РИА Новости.

«Я говорю о тех реальных показателях зарплат и пенсий. Мы рассчитываем, что к концу 2018 года произойдет уже восстановление. Рост начнется и уже в 2017–2018 году. И вот в течение трех лет, 2018, 2019 год, мы исходим из того, что эти доходы восстановятся», — сказал Топилин.

21 июля 2016 года глава Минтруд подвел предварительные итоги первого полугодия и сообщил, что предприятия страны постепенно выходят из «зарплатного кризиса».

«В последние месяцы наблюдается позитивная тенденция – постепенный рост реальной заработной платы. По данным Росстата, в мае реальная заработная плата выросла на 1% к апрелю, а в июне – на 1,4% к маю», — сообщил Топилин.

16 сентября 2016 года Росстат заявил, что количество россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первой половине 2016 года составило 21,4 млн человек (14,6% от общего числа жителей), что меньше на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.