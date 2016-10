В Великобритании заблокированы все счета RT

Счета российской телевизионной компании RT заблокированы в Великобритании. Об этом сообщила в своем Twitter главный редактор телеканала Маргарита Симоньян.

«Нам закрыли счета в Британии. Все счета. "Решение пересмотру не подлежит". Да здравствует свобода слова!» — написала Симоньян.

Этому решению предшествовало опубликование доклада Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне и Центра исследования демократии в Софии о том, что Россия с помощью Sputnik и RT получает контроль над информацией в мире. Доклад составляет 90 страниц, материал для него собирался около года.

«Россия использует растущую империю финансируемых государством «независимых» теле- и радиоканалов и интернет-источников, таких как RT и Sputnik, и активно открывает новые филиалы по всему миру, совершая через скрытых посредников стратегические приобретения в местных СМИ, таким образом завоевывая все больше контроля над потоком информации», — отмечается в докладе.

В 2016 году несколько американских и британских политиков критиковали телеканал RT. The New York Times назвала RT и агентство Sputnik «информационным оружием» России, The Times выпустила серию статей, обвиняющих их в ведении «информационной войны».

31 августа 2015 года стало известно, что британское отделение испанского банка BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) отказалось переводить деньги, полученные от рекламы, на счет российского телеканала Russia Today. Как заявило руководство банка, эта мера связана с тем, что к переводу денег может иметь косвенное отношение гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, который оказался под санкциями ЕС.