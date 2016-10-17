Умер последний король Руанды

В возрасте 80 лет скончался последний король Руанды Кигели V, сообщает AFP.

Через год после коронации в 1960 году из-за конфликта с бельгийскими колониальными властями он был вынужден покинуть Руанду. Вскоре после его отъезда была упразднена монархия.

Урожденный Жан-Батист Ндахиндурва из династии тутси Абаньигинья с 1992 года проживал в льготной квартире для беженцев в США, сообщается на официальном сайте короля.