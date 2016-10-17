Силуанов объяснил рост секретной части расходов бюджета

Выступая на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, министр финансов России Антон Силуанов рассказал о причинах значительного увеличения закрытых статей расхода бюджета. Минфин в 2016 году планирует выплатить 800 млрд рублей для досрочного погашения кредитов оборонных предприятий, взятых для выполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принято решение о том, чтобы предприятия военно-промышленного комплекса для более быстрого выполнения государственной программы вооружения и выполнения поручения президента о перевооружении нашей армии в пределах тех ассигнований, которые предусмотрены в бюджете, брали кредиты, на которые государство давало гарантии, на эти кредиты осуществляли производство продукции военного назначения», — пояснил Силуанов.

Глава Минфина РФ подчеркнул, что для освобождения таких предприятий от долговой нагрузки сейчас есть возможность погашения кредитов. В этом случае станет возможность снова брать кредит.

«Порядка 800 миллиардов рублей будет закрыто из более 1 триллиона рублей кредитной программы», — уточнил Силуанов.

Таким образом министр объяснил значительную долю скрытых расходов бюджета для нужд Минобороны.