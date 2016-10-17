Глава Минобрнауки уволила ректора МПГУ

Академик РАН и РАО Алексей Семенов покинул пост ректора Московского педагогического государственного университета (МПГУ). Соответствующее решение приняла руководитель министерства образования и науки РФ Ольга Васильева, передает РИА Новости.

В сообщении агентства уточняется, что Семенов был освобожден от исполнения ректорских обязанностей «в первый рабочий день после окончания периода его временной нетрудоспособности». О причинах его отстранения пока ничего не известно.

В Минобрнауки добавили, что выборы нового ректора будут «организованы и проведены в полном соответствии с требованиями федерального законодательства и в соответствии с уставом МПГУ», передает ТАСС.

Ранее Семенов сам сообщил о предстоящем уходе с должности ректора МПГУ, уточнив, что с ним этот вопрос не обсуждался. Академик пояснил, что не испытывает желания покидать занимаемый пост. По его словам, Минобрнауки планирует назначить ректором университета замглавы министерского департамента госполитики в сфере высшего образования Алексея Лубкова.

Алексей Семенов возглавлял МПГУ с конца лета 2013 года, он является лауреатом премий ЮНЕСКО, Российской академии наук, президента и правительства России.