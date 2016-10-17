Китайские космонавты отправились на космическую лабораторию

В Китае запущен космический аппарат «Шэньчжоу-11» («Священный челн-11») с двумя космонавтами на борту, сообщает «Синьхуа».

Ракета-носитель Long March-2F стартовала в 07:30 по пекинскому времени (02:30 мск) с космодрома Цзюцюань.

Двое космонавтов, находящихся на борту — командир экипажа Цзин Хайпэн и второй пилот Чэнь Дун — должны состыковаться с космической лабораторией «Тяньгун-2».

Как уточняет РИА Новости, это произойдет в течение двух дней. Экипаж должен будет провести ряд медицинских и научных экспериментов. Всего космонавты из Китая пробудут на орбите 33 дня.