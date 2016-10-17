«ЭкзоАтлет» тестируют для реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз»

В России начались первые клинические исследования по применению медицинского экзоскелета «ЭкзоАтлет» в реабилитации пациентов с диагнозом «рассеянный склероз». Исследования продлятся 2 месяца, в них примут участие 20 заранее отобранных пациентов.

В России более 150 тысяч человек с диагнозом рассеянный склероз и это заболевание стремительно молодеет, отмечает Екатерина Березий, основатель и CEO «ЭкзоАтлет». «Мы надеемся, что в ходе этих клинических исследований будет выявлен новый подход к реабилитации и сохранению двигательных функций у пациентов с таким диагнозом», – заявляет Екатерина Березий.

Исследования проходят на базе ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского» под руководством заведующего кафедрой Сергея Котова. По его словам, пациентов с рассеянным склерозом хорошо поддерживают медикаменты. Но когда заболевание прогрессирует, то приводит к нарушению ходьбы, а методов реабилитации таких пациентов практически нет. «Проводя исследование, мы пытаемся разработать метод реабилитации, который позволит больным, которые уже обездвижены, вернуться к жизни», – говорит Котов.

Альберт Ефимов, руководитель Робототехнического центра «Сколково», подчеркивает, что резидент Фонда компания «ЭкзоАтлет» стоит в основе отрасли ассистивных технологий в России: «Отечественный экзоскелет “ЭкзоАтлет” является одним из наиболее ярких и заметных проектов “Сколково” в первую очередь благодаря его команде, которая динамично развивает новые направления помощи пациентам и выстраивает высокотехнологичный бизнес. По моему мнению, успехи “ЭкзоАтлета” закладывают основу для нашей новой отрасли ассистивных технологий, создающей не только квалифицированные рабочие места, но и доступные технологии для включения людей с ограниченными возможностями в нормальную жизнь».

Цель проекта «ЭкзоАтлет», инициированного в 2011 году МЧС России и научной командой в МГУ, – разработка экзоскелета для реабилитации пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей, наступивших в результате травм, операций, заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы. Применение экзоскелета позволит ускорить реабилитацию пациентов, многим из них даст возможность избежать инвалидности, а также позволит социально адаптироваться. В этом году компания начинает продажи медицинских экзоскелетов, успешно прошедших регистрацию в Росздраве в качестве медицинских изделий.