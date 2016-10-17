Руководство «Слона» решило переименовать его в Republic

Издатель интернет-издания Slon Максим Кашулинский сообщил, что руководство ресурса приняло решение его переименовать и сменить адрес. Письма с таким содержанием получат подписчики СМИ, а текст послания опубликовал в Facebook инвестор «Слона» Александр Винокуров.

По его словам, вместо издания под названием Slon появится Republic — и произойдет это в ближайшее время. Это новое издание, как пояснил Максим Кашулинский, в большей степени соответствует «аналитическому изданию о политике, экономике и бизнесе» и описывает текущую концепцию издания. Доступ к публикуемому на сайте интернет-ресурса контенту по-прежнему останется платным.

Напомним, в августе на должность главреда Slon Magazine была приглашена бывший замглавреда РБК Ирина Малкова, а ее заместителем стал экс-замглавреда газеты РБК и экс-заместитель главного редактора сайта «Коммерсанта» Петр Мироненко. Максим Кашулинский, который с 27 октября 2014 года выполнял обязанности главного редактора Slon, взял на себя функции издателя.