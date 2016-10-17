Члены ЕС скептически отнеслись к санкциям против России

На заседании министров иностранных дел 28 стран Евросоюза в Люксембурге глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил сомнения в том, что санкции против России из-за ситуации в Сирии принесут положительный результат, передает ТАСС.

«Я не единственный, кто в этом случае скорее скептически относится к санкциям», - заявил Штайнмайер.

Он также подчеркнул, что не понимает, «как эти меры помогли бы мирному сирийскому населению», отмечает агентство РИА Новости.

Глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс призвал к открытому диалогу с РФ: «Нужно бороться с безнаказанностью в Сирии, сохраняя при этом открытым политический диалог. Я хочу, чтобы ЕС играл более активную роль в диалоге, в частности, с Россией, чтобы у нас была возможность поддерживать контакты и диалог, но чтобы при этом мы также боролись с безнаказанностью на месте».

Жан Ассельборн, министр иностранных дел Люксембурга, также не видит смысла во введении санкций против России: «Не представляю, чтобы санкциями в отношении России… можно было бы повлиять на то, чтобы Россия ушла от этой (своей) логики… Есть и другие средства. Американцы и русские снова говорят друг с другом». По его словам, в данной ситуации необходимо сосредоточиться на поиске решения, которое поможет людям в Алеппо.

Глава МИД Австрии Себастьян Курц, в свою очередь, заявил: «Идея наложить санкции неправильная, нам не нужна дополнительная эскалация, напротив — нам нужны переговоры и диалог».

Российская сторона выражала надежду на возобладание здравого смысла по отношению к действиям в Сирии, подчеркивая, что лишь РФ легитимно ведет борьбу с терроризмом на территории арабской республики.

Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что поворотным моментом в борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) может стать освобождение города Мосул в Ираке. Несмотря на всю сложность операции, после нее должна последовать политическая стабилизация, заверил Штайнмайер.

Ранее стало известно, что Пентагон одобрил освобождение Мосула от ИГ и заявил о поддержке действии иракской армии, которая начала наземную операцию по освобождению Мосула от боевиков.