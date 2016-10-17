Стрелков рассказал о сокращении финансирования ополченцев Донбасса

Экс-глава минобороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков заявил, что из-за кризиса сократилось финансирование ополченцев ДНР и ЛНР. Об этом пишет «Коммерсант.Власть».

«Каких-то олигархов, которые прибегали к нам с миллионами, не было и раньше, а предприниматели средней руки, раньше имевшие возможность нам помогать, теперь не могут себе этого позволить», — пожаловался Стрелков.

Штаб движения «Новороссия» за прошедшее лето отправил в Донбасс лишь четыре фуры с гуманитарной помощью. При этом по состоянию на осень 2016 года отмечается неопределенность из-за вялого финансирования и, в целом, из-за переживаемого движением кризиса.

«По телевизору нас больше не показывают, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, потому что о ежедневных обстрелах и гибели людей в новостях больше не сообщают, мода на эту тему прошла и поступления гуманитарной помощи резко сократились: где-то девять к одному, если сравнивать с прошлым годом», — рассказал лидер «Новороссии».

Игорь Стрелков (Гиркин) — один из самых ярких представителей руководства «народных республик». Весной-летом 2014 года Стрелков возглавлял вооруженные силы ДНР, но в августе был снят со всех постов и уехал в Россию.