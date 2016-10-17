Улюкаев успокоил россиян насчет налога на газировку

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заверил, что в планах российского правительства не значится введение акциза на напитки с содержанием сахара, передает «Интерфакс».

Таким образом глава Минэкономразвития ответил на соответствующий вопрос журналистов. «Мы не собираемся его вводить», — успокоил Улюкаев, пояснив, что об отсутствии таких планов у правительства «прямо говорят основные направления налоговой политики».

Идея ввести акцизы на «вредную еду» и сахаросодержащие газированные напитки периодически выдвигается разными источниками — от депутатов Госдумы до представителей министерств. В августе, например, Минфин предложил обложить напитки с добавлением сахара и/или других подслащивающих и вкусоароматических веществ налогом в размере 5 рублей за литр.

В октябре в поддержку введения такого рода акцизов высказалось руководство Всемирной организации здравоохранения. По мнению специалистов ВОЗ, налог приведет к повышению цен на сладкую газировку, а оно, в свою очередь, — к снижению спроса.