В Госдуме рассказали о сроках размещения в Сирии российской базы ВМФ

Россия и Сирия готовятся подписать соглашение о размещении в сирийском Тартусе постоянной военно-морской базы РФ. Договор будет заключен на 49 лет, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

«Соглашение по Тартусу будет не бессрочным, речь идет о 49 годах», — заявил собеседник агентства.

Ранее Россия подписала соглашение с Сирией о бессрочном размещении на аэродроме «Хмеймим» российской авиагруппы. Также в Минобороны РФ заявили о желании создать в Сирии постоянную базу ВМФ.

В Тартусе сейчас находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.