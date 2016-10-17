17 октября 2016, 11:26
В Госдуме рассказали о сроках размещения в Сирии российской базы ВМФ
Россия и Сирия готовятся подписать соглашение о размещении в сирийском Тартусе постоянной военно-морской базы РФ. Договор будет заключен на 49 лет, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.
«Соглашение по Тартусу будет не бессрочным, речь идет о 49 годах», — заявил собеседник агентства.
Ранее Россия подписала соглашение с Сирией о бессрочном размещении на аэродроме «Хмеймим» российской авиагруппы. Также в Минобороны РФ заявили о желании создать в Сирии постоянную базу ВМФ.
В Тартусе сейчас находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России.
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