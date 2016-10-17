17 октября 2016, 15:19
В Абхазии по факту самоподрыва возбуждено уголовное дело
Прокурор города Сухум Руслан Тыркба сообщил, что по факту взрыва на территории РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания» возбуждено уголовное дело, сообщает Апсныпресс.
Речь идет о дух статьях — акт терроризма и незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств.
«На данный момент завершен осмотр места происшествия. Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего», — рассказал Тыркба.
Напомним, 17 октября стало известно, что неизвестный совершил самоподрыв на территории Абхазской государственной телерадиокомпании. В результате взрыва есть погибший.
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