В Абхазии по факту самоподрыва возбуждено уголовное дело

Прокурор города Сухум Руслан Тыркба сообщил, что по факту взрыва на территории РГУ «Абхазская государственная телерадиокомпания» возбуждено уголовное дело, сообщает Апсныпресс.

Речь идет о дух статьях — акт терроризма и незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств.

«На данный момент завершен осмотр места происшествия. Проводятся мероприятия по установлению личности погибшего», — рассказал Тыркба.

Напомним, 17 октября стало известно, что неизвестный совершил самоподрыв на территории Абхазской государственной телерадиокомпании. В результате взрыва есть погибший.