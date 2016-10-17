Минтранспорта Германии попросило Tesla не использовать слово «автопилот»

Министр транспорта Германии Александр Добриндт рекомендовал компании Tesla не использовать слово «автопилот» в рекламе своих автомобилей, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы подтверждаем, что в Tesla действительно было направлено письмо с призывом не использовать вводящий в заблуждение термин автопилот для системы помощи водителю на их машинах», — сообщила пресс-служба Минтранса Германии.

Как пишет агентство, в Tesla отвергли претензии немецких властей. Представители компании напомнили, что «автопилотом» уже давно называется система взаимодействия машины и человека. Они утверждают, что в рекламе всегда давали понять, что система управления требует от водителя постоянного внимания.

1 июля 2016 года Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США начало предварительное расследование аварии с участием электромобиля Tesla Model S. Электромобиль столкнулся на разделенной трассе с тракторным прицепом, который двигался перпендикулярно движению машины. Ни автопилот, ни водитель, видимо, его не заметили, так как следов торможения не было.