СМИ уличили Трампа в давних попытках наладить связи с Россией

У кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа обнаружилось большое количество связей в России, пишет американская газета Financial Times на основе проведенного сотрудниками ее редакции анализа деятельности миллиардера за последние десятилетия.

Издание утверждает, что Трамп пытался установить связи с Москвой еще в советское время — он посещал российскую столицу в 1986 году для обсуждения проекта строительства отеля Trump Tower с послом СССР Юрием Дубининым. В ходе переговоров выяснилось, что реализовать проект невозможно, и тогда миллиардер пригласил Михаила Горбачева и его супругу посетить нью-йоркский небоскреб Trump Tower — однако они приглашением не воспользовались.

Следующую попытку наладить связи с Россией Трамп, как утверждает FT, предпринял в 1997 году, уже в бытность президентом РФ Бориса Ельцина. Он принимал активное участие в проекте по установке гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели — подарка Вашингтону от российских властей — на берегу Гудзона. Несколько городов США отказались принять этот презент, и в результате статуя была установлена в Пуэрто-Рико.

Financial Times пишет, что за 2000-е годы российские покупатели потратили сотни миллионов долларов на приобретение связанной с Трампом недвижимости. Кроме того, миллиардер вместе с партнерами владел брендом 24K Super Premium Vodka, который презентовал на московской выставке Millionaire Fair в 2007 году стендом с бутылкой, украшенной 24-каратным золотом. Правда, впоследствии Трамп отказался от этого проекта.

В 2008 году Трамп заключил, по данным FT, самую крупную свою сделку с гражданином России: миллиардер Дмитрий Рыболовлев купил у американца особняк за 95 млн долларов.

Еще одна весомая сделка Трампа, так или иначе связанная с Россией, — это контракт с московским миллиардером Арасом Агаларовым, который заплатил 14 млн долларов за право проведения в российской столице конкурса красоты «Мисс Вселенная».