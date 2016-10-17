В США и Японии запретили перевозку Galaxy Note 7 в самолетах

Министерство транспорта США запретило пассажирам и членам экипажей самолетов не только пользоваться телефонами Galaxy Note 7, но и проносить их на борт даже в багаже. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

«Мы признаем, что запрет использования данных телефонов на борту самолета доставит неудобства некоторым пассажирам, однако приоритетом является обеспечение безопасности на борту», — отмечается в заявлении.

Пронесшего смартфон на борт лайнера пассажира ждет штраф и конфискация телефона. Сдача гаджета в багаж увеличивает риск возгорания самолета, поэтому подобный поступок спровоцирует уголовное преследование.

Японские перевозчики Japan Airlines и All Nippon Airways разместили на своих сайтах распоряжение японского правительства о запрете на провоз Samsung Galaxy Note 7 не только в ручной клади, но и в багаже. Как сообщает НТВ, официально эти смартфоны в Японии не продавались, поэтому запрет коснется, видимо, только иностранных пассажиров.

После неоднократных случаев возгорания смартфонов Galaxy Note 7 компания Samsung Electronics предложила покупателям выключить их и обменять на новые. Однако взрываться и искрить продолжили и они. Поэтому 11 октября компания объявила о полном прекращении их производства.