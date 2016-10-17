Пентагон одобрил освобождение Мосула от ИГ

Пентагон заявил о поддержке действий армии Ирака, которая ранее начала наземную операцию по освобождению Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Заявление министра обороны Эштона Картера о поддержке действий Ирана опубликовано на сайте минобороны США.

«США и другие члены международной коалиции готовы поддержать иракские силы безопасности, бойцов Пешмерга и народ Ирака в предстоящем тяжёлом бою», — отметил Картер.

По мнению Пентагона, данная операция является «решающим моментом» на пути «окончательного уничтожения» ​ ИГ.

Напомним, что ранее 17 октября премьер Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале спецоперации. Ее поддержат силы полиции и национальной гвардии.